Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’392 -0.7%  SPI 20’246 -0.3%  Dow 52’136 1.1%  DAX 25’612 0.6%  Euro 0.9280 -0.6%  EStoxx50 6’344 1.5%  Gold 4’108 1.0%  Bitcoin 52’243 0.5%  Dollar 0.8056 -1.1%  Öl 89.8 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Sika41879292Partners Group2460882Rheinmetall345850Logitech2575132Idorsia36346343ABB1222171
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
HENSOLDT-Aktie vor Quartalsbericht: Rückkehr in die Gewinnzone erwartet
Ausblick: Coinbase präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Ballard Power informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ausblick: Rivian Automotive gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ausblick: Sony präsentiert Quartalsergebnisse
Suche...
Plus500 Depot

Alnylam Pharmaceuticals Aktie 1806798 / US02043Q1076

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.07.2026 18:55:52

Alnylam Falls 29% After Reporting Q2 Results

Alnylam Pharmaceuticals
183.73 CHF -22.34%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) plunged after lowering its full-year TTR revenue guidance, overshadowing strong second-quarter revenue growth and a return to profitability.

The stock is currently trading at $204.00, down $82.62 or 28.83%, on the Nasdaq. It opened at $225.03 after closing the previous session at $286.62. The stock has traded between $202.20 and $495.55 over the past 52 weeks.

Second-quarter total revenue surged 67% to $1.29 billion, while net product revenue climbed 74% to $1.17 billion, driven by an 89% increase in TTR franchise revenue to $1.03 billion.

The company reported net income of $164.5 million, or $1.21 per share, compared with a net loss of $72.2 million, or $0.55 per share, a year earlier.

However, Alnylam reduced its 2026 TTR net product revenue guidance to $4.2 billion-$4.5 billion from $4.4 billion-$4.7 billion, citing slower-than-expected normalization of second-line demand for AMVUTTRA in the U.S. ATTR-CM market following an initial launch period that benefited from pent-up demand.

In eigener Sache

Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand

Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Alnylam Pharmaceuticals Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Alnylam Pharmaceuticals Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen