Almunajem Foods Company Registeres präsentierte Quartalsergebnisse

Almunajem Foods Company Registeres gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Almunajem Foods Company Registeres hat ein EPS von 0.53 SAR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.530 SAR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Mit einem Umsatz von 790.0 Millionen SAR, gegenüber 816.1 Millionen SAR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3.19 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch