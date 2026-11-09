Almetax Manufacturing informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Almetax Manufacturing äusserte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7.74 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5.12 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0.48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.97 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.96 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.ch