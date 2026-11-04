ALMEDIO stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ALMEDIO hat am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1.26 JPY gegenüber -8.850 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

ALMEDIO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.18 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 138.58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 494.8 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch