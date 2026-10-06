Almarai stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Almarai hat am 04.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0.62 SAR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.620 SAR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.19 Milliarden SAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11.43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.55 Milliarden SAR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch