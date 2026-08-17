ALMADO: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

ALMADO liess sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ALMADO die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 20.50 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -65.520 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.50 Milliarden JPY – ein Plus von 39.11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ALMADO 2.52 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch