ALMADO präsentierte Quartalsergebnisse

ALMADO hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 16.04 JPY, nach 13.74 JPY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ALMADO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14.53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.14 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2.74 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch