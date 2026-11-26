Almadex Minerals hat am 24.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.09 CAD, nach 0.020 CAD im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Almadex Minerals in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2600 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.5 Millionen CAD im Vergleich zu 0.1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch