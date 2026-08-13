Alma Media gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Alma Media hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.180 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 87.9 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5.02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alma Media einen Umsatz von 83.7 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch