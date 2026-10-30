Alm Brand A-S Un: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Alm Brand A-S Un hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0.09 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alm Brand A-S Un noch ein Gewinn pro Aktie von 0.060 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1.88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 525.5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 515.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch