Allstate Aktie 72015 / US0200021014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.09.2025 20:22:18
Allstate Stock Rises 5% After Reporting August Catastrophe Losses Of $213 Mln
(RTTNews) - The Allstate Corporation (ALL) gained 4.85 percent to $206.82 on Thursday, up $9.57, after the company reported estimated catastrophe losses of $213 million in August, or $168 million after-tax. Losses stemmed from 10 events, with about 70 percent tied to three major wind and hail events. The stock opened at $199.00 and moved between $198.18 and $207.02, compared with a previous close of $197.25 on the New York Stock Exchange. Trading volume reached 846,122 shares, below the average of 1.54 million. Allstate trades within a 52-week range of $176.00 to $214.76.
Nachrichten zu Allstate Corp.
|
16.09.25
|S&P 500-Titel Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allstate von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09.09.25
|S&P 500-Titel Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allstate-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
02.09.25
|S&P 500-Titel Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allstate-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
26.08.25
|S&P 500-Titel Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allstate von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
21.08.25
|Schwache Performance in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
19.08.25
|S&P 500-Titel Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allstate-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
12.08.25
|S&P 500-Wert Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allstate-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
05.08.25
|S&P 500-Papier Allstate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allstate-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)