Allstate stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Allstate hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 8.03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 13.95 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 17.35 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17.26 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch