Allstate gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Allstate hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 12.51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7.76 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18.60 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11.80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.63 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch