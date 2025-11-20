Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’555 0.2%  SPI 17’271 0.3%  Dow 46’414 0.6%  DAX 23’403 1.0%  Euro 0.9292 0.0%  EStoxx50 5’597 1.0%  Gold 4’088 0.2%  Bitcoin 74’085 0.6%  Dollar 0.8063 0.1%  Öl 64.1 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Novartis1200526Swiss Re12688156Partners Group2460882
Top News
Neutral von JP Morgan Chase & Co. für Siemens Energy-Aktie
Aktienempfehlung Allianz-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Kursgewinne der Plug Power-Aktie nur ein technischer Rebound?
Palantir-Aktie gewinnt nach Kurskorrektur wieder an Dynamik
NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Zurich Insurance Group setzt in Q3 2025 auf diese 10 US-Aktien
Suche...
eToro entdecken

Allstate Aktie 72015 / US0200021014

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.11.2025 14:29:20

Allstate Corp. Reports Estimated Catastrophe Losses For October Of $83 Mln

Allstate
169.61 CHF 0.80%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Insurer Allstate Corp. (ALL) announced Thursday estimated catastrophe losses for the month of October 2025 of $83 million or $65 million, after-tax.

Catastrophe losses in October include five wind and hail events.

Total Allstate protection policies in force as of October 31, 2025 were 38,155, up 1.4 percent from 37,614 as on October 31, 2024.

Nachrichten zu Allstate Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Allstate Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Applied Materials, Howmet Aerospace & KLA-Tencor mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Applied Materials
✅ Howmet Aerospace
✅ KLA-Tencor

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Applied Materials, Howmet Aerospace & KLA-Tencor mit François Bloch

Inside Trading & Investment

13:35 Julius Bär: 18.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (55%) auf ams-OSRAM AG
11:39 Erweitertes Basiswertangebot mit «Foreign Exchange» (FX) und «Precious Metals» (PM) für Anlageprodukte
11:30 Talfahrt fürs Erste beendet
10:27 UBS Logo UBS KeyInvest: Schweiz – Keine Freudensprünge/adidas/Zalando – Gemeinsam im Formtief
09:59 Marktüberblick: Gute Stimmung dank NVIDIA
19.11.25 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Applied Materials, Howmet Aerospace & KLA-Tencor mit François Bloch
18.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Geberit, Swisscom, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’066.51 19.13 UEBSLU
Short 13’334.71 13.55 B6CSKU
Short 13’799.35 8.98 SFIBXU
SMI-Kurs: 12’554.88 20.11.2025 14:22:03
Long 12’001.22 18.99 SRKBVU
Long 11’744.66 13.69 S2JBMU
Long 11’238.22 8.89 BMYSUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie: Jüngste Einstufung durch DZ BANK
NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Zurich Insurance Group setzt in Q3 2025 auf diese 10 US-Aktien
Deutsche Bank Portfolio Q3 2025: NVIDIA, Microsoft & weitere Top-Positionen
Bitcoin-Warnung: Experte sieht drastische Folgen
Rheinmetall-Analyse: Warburg Research stuft Rheinmetall-Aktie mit Hold ein
NVIDIA-Aktie profitiert: Gewinn und Umsatz klettern weiter kräftig
Trotz jüngster Korrektur: Cathie Wood bekräftigt Millionenprognose für Bitcoin
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Mittwochabend auf grünem Terrain
Blicke auf NVIDIA-Zahlen: SMI schliesst fester -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Wall Street letztendlich verhalten -- Asiens Börsen letztlich uneins
Update bei David Einhorns Top 10: So hat Greenlight Capital im dritten Quartal 2025 investiert

Top-Rankings

Bridgewaters Q3-Umbau: Diese Aktien rückten in den Fokus
Portfolio-Überblick
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Update bei David Einhorns Top 10: So hat Greenlight Capital im dritten Quartal 2025 investiert
Im dritten Quartal 2025 hat sich in David Einhorns Greenlight Capital-Portfolio erneut einiges g ...
Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images
Deutsche Bank Portfolio Q3 2025: NVIDIA, Microsoft & weitere Top-Positionen
Auch im dritten Quartal 2025 hielt die Deutsche Bank Beteiligungen an mehreren US-Unternehmen. S ...
Bildquelle: Elpisterra / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
14:07 US-Plan für Ukraine - Wadephul mahnt Beteiligung Europas an
14:07 ROUNDUP: Spritpreis-Erhöhungen nur alle drei Stunden?
14:05 POLITIK/ROUNDUP: 52 Afghanen mit Aufnahmezusage fliegen nach Deutschland
14:02 Merck schließt US-Partnerschaft für Medikamenten-Entwicklung - Aktie in Rot
13:00 ROUNDUP: Siemens Energy kündigt Aktienrückkäufe an - Kurssprung
12:52 AKTIEN IM FOKUS 2: Deutsche KI-Hoffnungen dank Nvidia im Aufwind
12:51 ROUNDUP: Beschäftigung in Autobranche auf Tief seit 2011 - MAN streicht Jobs
12:44 WDH: Ukraine und Russland tauschen erneut Soldatenleichen aus
12:35 kraine und Russland tauschen erneut Soldatenleichen aus
12:31 ROUNDUP: Weimer trennt sich vorläufig von Verlagsanteilen