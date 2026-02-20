Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’797 0.0%  SPI 19’024 0.0%  Dow 49’395 -0.5%  DAX 25’010 -0.1%  Euro 0.9123 -0.1%  EStoxx50 6’062 0.0%  Gold 5’022 0.5%  Bitcoin 52’648 1.4%  Dollar 0.7761 0.1%  Öl 71.6 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Sandoz124359842Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Allreal-Aktie legt zu: 2025 mehr Gewinn erzielt - Dividende stabil - Wechsel im VR
LLB-Aktie kräftig im Minus: Gewinn bleibt 2025 stabil
Chinas KI-Agenten auf dem Vormarsch: Neue Modelle setzen Aktien von Google und NVIDIA unter Druck
Diageo-Aktie höher: Neuer CEO will offenbar Management umkrempeln
Novartis-Aktie kaum bewegt: Vollständiger Rückzug aus Indien besiegelt
Suche...
eToro entdecken
Zahlenvorlage 20.02.2026 09:38:36

Allreal-Aktie legt zu: 2025 mehr Gewinn erzielt - Dividende stabil - Wechsel im VR

Allreal-Aktie legt zu: 2025 mehr Gewinn erzielt - Dividende stabil - Wechsel im VR

Allreal hat im vergangenen Geschäftsjahr gut gearbeitet.

Zwar ging der Mietertrag wie erwartet zurück, konnte aber durch den gesteigerten Erfolgsbeitrag aus dem Segment Entwicklung & Realisation und einen tieferen Finanzaufwand teilweise kompensiert werden. Für das laufende Jahr gibt sich Allreal optimistisch.

Die Mieterträge im Segment Immobilien gingen laut einer Mitteilung vom Freitag auf 204,0 Millionen Franken zurück (VJ: 221,3 Mio). Dieser temporäre Rückgang sei primär auf Veränderungen im Portfolio sowie verschiedene Einmaleffekte im Vorjahr zurückzuführen. So wurden etwa Immobilien in Basel, Bülach und Petit-Lancy verkauft. Dies habe mit der Rückkehr einer modernisierten Büroimmobilie ins Portfolio in Bern sowie von zwei neu erstellten Wohnliegenschaften in Genf nicht kompensiert werden können. Die kumulierte Leerstandsquote nahm gegenüber dem Vorjahr auf 3,4 von 1,6 Prozent zu.

Im Bereich Entwicklung und Realisation (GU) stieg der Erfolg auf 52,9 von 42,8 Millionen Franken. Der Bereich habe vor allem vom deutlich gestiegenen Erfolgsbeitrag aus dem Verkauf von Stockwerkeigentum profitiert. Beim abgewickelten Projektvolumen in der Realisation sei die Talsohle durchschritten. Das Bauvolumen zog an auf 282,6 Millionen (VJ 248,1 Mio.).

Die Neubewertungen beliefen sich auf 125,0 Millionen Franken nach 121,3 Millionen im Jahr zuvor. Dies sei auf angepasste Marktmieten und die vorteilhafte Entwicklung des Diskontsatzes zurückzuführen, heisst es weiter.

Daraus ergibt sich ein Betriebsergebnis inklusive Neubewertungen von 308,8 Millionen nach 311,2 Millionen im Jahr zuvor. Ohne Neubewertung betrug der EBIT 183,8 Millionen Franken nach 189,9 Millionen.

Unter dem Strich steht ein Gewinn (exkl. Neubewertungen), der mit 122,1 Millionen Franken praktisch auf Vorjahresniveau liegt. Inklusive Neubewertungen stieg der Gewinn um 3,7 Prozent auf 219,3 Millionen. Die Aktionäre sollen eine unveränderte Dividende von sieben Franken je Aktie erhalten.

Prognose

Für das laufende Jahr 2026 geht Allreal von einem höheren operativen Ergebnis aus. Zudem sollen die Mieterträge zunehmen. Auch sei im ersten Halbjahr mit einem substanziellen Erfolgsbeitrag aus dem Verkauf von Anlageliegenschaften zu rechnen. Die Leerstandsquote solle im Verlauf des Jahres wieder sinken.

Im Segment Entwicklung & Realisation erwartet Allreal leicht steigende Gewinne aus dem Verkauf von Stockwerkeigentum, ein leicht höheres Bauvolumen und einen stabilen Betriebsaufwand. Die Finanzierungskosten dürften dagegen leicht steigen, da sehr vorteilhaft verzinste Verbindlichkeiten zu voraussichtlich höheren Konditionen refinanziert werden müssen.

Präsident tritt zurück

Zudem kommt es im Verwaltungsrat zu Änderungen. Präsident Ralph-Thomas Honegger und Mitglied Peter Spuhler werden an der nächsten ordentlichen Generalversammlung nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Als neuer Präsident wird Philipp Gmür vorgeschlagen. Zudem sollen Beat Fellmann und Martin Frischknecht zur Wahl in das Gremium vorgeschlagen.

Allreal vermeldet Wechsel im VR - Ex-Helvetia-Chef soll neuer VRP werden

Bei der Immobiliengesellschaft Allreal kommt es zu Wechseln im Verwaltungsrat. So treten der Präsident Ralph-Thomas Honegger und Verwaltungsrat Peter Spuhler an der nächsten ordentlichen Generalversammlung vom 17. April nicht mehr zur Wiederwahl an. Honegger war seit 2019 VRP und der Eisenbahnunternehmer Spuhler seit 2013 VR-Mitglied.

Der Verwaltungsrat schlägt nun Philipp Gmür als neuen Präsidenten vor. Gmür ist bereits seit 2019 Mitglied des Gremiums, wie Allreal am Freitag mitteilte. Der promovierte Jurist und Rechtsanwalt halte mehrere Mandate in Verwaltungs- und Stiftungsräten. Zudem war er zwischen 2016 und 2023 CEO des Versicherers Helvetia.

Als Neumitglieder werden Beat Fellmann und Martin Frischknecht zur Wahl vorgeschlagen. Der 1964 geborene Fellmann ist diplomierter Wirtschaftsprüfer und Mitglied verschiedener Aufsichtsgremien. Zudem war er Finanzchef beim Baukonzern Implenia und bei der Detailhandelsgruppe Valora.

Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler Frischknecht ist 1968 geboren und Mitglied in verschiedenen Verwaltungsräten. Er war zudem über 20 Jahre bei der Credit Suisse tätig, zuletzt als Managing Director und Mitglied des Management Committee Investment Banking Schweiz.

An der SIX bewegt sich die Allreal-Aktie zeitweise 1,32 Prozent im Plus bei 230,00 Franken.

AWP

Weitere Links:

Allreal-Aktie dennoch leichter: Allreal mit Gewinnexplosion im ersten Halbjahr
Allreal-Aktie: Immobilienunternehmen kauft Büroliegenschaft für 140 Millionen Franken in Genf
Allreal-Aktie legt zu: Konzern kauft Nordareal der Zürcher Gartenstadt Köschenrüti

Bildquelle: allreal holding,Keystone
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?

Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:

Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat

Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.

Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Inside Trading & Investment

09:34 Marktüberblick: Airbus-Aktie im Sinkflug
07:07 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Weiter seitwärts
19.02.26 Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
19.02.26 Julius Bär: 17.09% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Holcim Ltd, Swiss Re AG, UBS Group AG, VAT Group AG
19.02.26 Auf der Suche nach sicheren Häfen
19.02.26 SMI bleibt im Rally-Modus
17.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Givaudan, Nestlé, Roche, Swisscom
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
SMI-Kurs: 13’796.72 20.02.2026 09:21:36
Long 12’042.60 13.81 SETB4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Depot-Update Q4 2025: So investiert Warren Buffett - letztes Berkshire-Portfolio vom Starinvestor
DroneShield-Aktie im Minus: Neue Stammaktien sollen gelistet werden
Partners Group Aktie News: Partners Group am Donnerstagnachmittag schwächer
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Mittag
Airbus-Aktie dennoch im Minus: Umsatz und Ergebnis ziehen an - Dividende steigt
Nestlé-Aktie steigt: Wachstum zieht an - Corporate Governance gestärkt
RENK Aktie News: RENK am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen
Paukenschlag aus Washington: Bayer-Aktie profitiert von historischem US-Dekret
Rheinmetall-Aktie fester: Gemeinschaftsunternehmen Nitrochemie investiert Millionen in Standort Wimmis

Top-Rankings

Depot-Update Q4 2025: So investiert Warren Buffett - letztes Berkshire-Portfolio vom Starinvestor
Berkshire Hathaway im Wandel: Während Greg Abel als neuer CEO übernimmt, gibt das aktuelle Portf ...
Bildquelle: istockphoto / EdStock
KW 7: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 7: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
09:29 Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax behauptet sich über 25.000 Punkten
09:29 KORREKTUR/ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Thyssenkrupp auf 'Buy'
09:18 Ukrainische Drohnen greifen Sewastopol an
09:05 Novartis trennt sich von Novartis India
08:55 Aktien Asien: Überwiegend Verluste - Südkorea aber erneut stark
08:44 AKTIE IM FOKUS: Kaufempfehlung treibt Thyssenkrupp wieder an
08:57 EZB-Präsidentin Lagarde adressiert Spekulationen um vorzeitigen Abgang
09:13 Danone-Aktie sinkt dennoch: Stärkeres Wachstums als gedacht
08:33 China überholt USA wieder als Deutschlands Top-Handelspartner
08:32 Deutschland/Erdgas und Strom günstiger: Erzeugerpreise sinken überraschend stark