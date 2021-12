Allreal-Aktie höher: Allreal und Man Energy Solutions verlängern Mietvertrag für Areal in Zürich

Die Man Energy Solutions habe sich frühzeitig entschieden, dem Standort für weitere fünf Jahre treu zu bleiben.

Damit bleibe das Areal einer der grössten Industriestandorte der Stadt Zürich, teilte Allreal am Dienstag mit. Erworben hatte Allreal das Areal gemäss Communiqué im Jahr 2002. Seither ist die Man Energy Solutions der Hauptkunde auf dem Grundstück.

Der bisherige Mietvertrag wäre konkret per Ende 2023 ausgelaufen und sei nun bis Ende 2028 zu den gleichen Konditionen verlängert worden. Insgesamt gehört Man laut Mitteilung mit 6 Prozent des Gesamtmietertrags aus Geschäftsliegenschaften zu den fünf grössten Mietern von Allreal.

Papiere von Allreal zeigen sich am Dienstag an der SIX zeitweise um 0,83 Prozent höher bei 195,40 Franken.

kw/uh

Opfikon (awp)