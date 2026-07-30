Allreal-Aktie: Baubewilligung für Wohnprojekt in Zürich erhalten

An der Badenerstrasse 501-505 in Zürich Altstetten entstehen laut der Mitteilung vom Donnerstag 65 Mietwohnungen und Gewerbeflächen.

Aufgrund des Alters und des Zustands der Bestandsliegenschaft werde Allreal das heute auf dem 1700 m2 grossen Grundstück stehende Gebäude durch einen klimafreundlichen Neubau ersetzen, hiess es weiter. Der Bau soll den Plänen zufolge im Jahr 2029 abgeschlossen werden.

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Zürich (awp)