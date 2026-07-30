|Bewilligung
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30.07.2026 20:35:37
Allreal-Aktie: Baubewilligung für Wohnprojekt in Zürich erhalten
Das Immobilienunternehmen Allreal hat für den Bau einer Wohnliegenschaft in Zürich die Bewilligung erhalten.
Aufgrund des Alters und des Zustands der Bestandsliegenschaft werde Allreal das heute auf dem 1700 m2 grossen Grundstück stehende Gebäude durch einen klimafreundlichen Neubau ersetzen, hiess es weiter. Der Bau soll den Plänen zufolge im Jahr 2029 abgeschlossen werden.
mk/
Zürich (awp)
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