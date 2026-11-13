Allot Communications zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Allot Communications hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.07 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Allot Communications ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.070 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15.83 Prozent auf 30.6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch