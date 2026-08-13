Allot Communications gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Allot Communications liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Allot Communications die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Allot Communications hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.040 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 27.7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 15.34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 24.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch