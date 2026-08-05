Allison Transmission präsentierte Quartalsergebnisse

Allison Transmission veröffentlichte am 03.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2.15 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2.29 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1.57 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 814.0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch