|
05.08.2026 06:37:00
Allison Transmission präsentierte Quartalsergebnisse
Allison Transmission veröffentlichte am 03.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2.15 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2.29 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 1.57 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 814.0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen stärker erwartet -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen werden mit Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.