Allison Transmission hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Allison Transmission hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2.30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.63 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 121.36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 693.0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.53 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch