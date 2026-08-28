Alligator Bioscience Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Alligator Bioscience Registered hat am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Alligator Bioscience Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.06 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.020 SEK je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch