ALLIED TELESIS: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

ALLIED TELESIS hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 9.12 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ALLIED TELESIS 10.77 JPY je Aktie verdient.

ALLIED TELESIS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12.96 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3.30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12.54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch