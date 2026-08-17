ALLIED TELESIS informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

ALLIED TELESIS hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.44 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ALLIED TELESIS ein Ergebnis je Aktie von 0.070 JPY vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.37 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 4.77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.89 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch