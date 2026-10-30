Allied Properties Real Estate Investment Trust Trust Units legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Allied Properties Real Estate Investment Trust Trust Units lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.11 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0.810 CAD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allied Properties Real Estate Investment Trust Trust Units in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6.63 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 138.1 Millionen CAD im Vergleich zu 147.9 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch