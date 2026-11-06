Allied Gold stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Allied Gold stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0.31 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.210 CAD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allied Gold im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19.11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 501.3 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 420.9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch