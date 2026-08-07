Allied Gold legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Allied Gold hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.40 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0.300 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 507.1 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 348.9 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch