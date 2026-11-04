Allied Digital Services hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Allied Digital Services präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.22 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2.58 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13.53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.65 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.34 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch