Allied Blenders and Distillers stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Allied Blenders and Distillers hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.56 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Allied Blenders and Distillers ein EPS von 2.23 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Allied Blenders and Distillers im vergangenen Quartal 11.48 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15.94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allied Blenders and Distillers 9.90 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch