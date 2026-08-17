Allied Architects,Inc: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Allied Architects,Inc hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 5.55 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 1.19 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8.76 Prozent auf 629.9 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 690.4 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch