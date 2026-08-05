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05.08.2026 08:12:40

AllianzGI kauft UOB-Asset-Management für 430 Millionen US-Dollar

Allianz
43.20 EUR 0.00%
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Von Megan Cheah

DOW JONES--Allianz Global Investors hat vereinbart, das Vermögensverwaltungsgeschäft der United Overseas Bank (UOB) für rund 430 Millionen US-Dollar zu erwerben, da das deutsche Unternehmen seine Präsenz in Asien ausbauen möchte. Im Rahmen der Vereinbarung werden die in Singapur ansässige UOB und AllianzGI eine langfristige Vertriebspartnerschaft eingehen, die das Angebot an Anlagelösungen für die Kunden der UOB erweitert, teilte das Bankhaus mit.

Die UOB erwartet aus der Transaktion, die Teil ihrer Bemühungen zur Fokussierung auf ihre strategischen Prioritäten ist, einen Gewinn vor Steuern von rund 330 Millionen Singapur-Dollar, was 257,4 Millionen US-Dollar entspricht, ohne einmalige Transaktionskosten.

UOB Asset Management verwaltete Ende Dezember ein Vermögen von rund 42 Milliarden Singapur-Dollar. Durch die Transaktion wird das von AllianzGI für seine Kunden im asiatisch-pazifischen Raum verwaltete Vermögen auf über 170 Milliarden Euro, umgerechnet 196,04 Milliarden US-Dollar, steigen, teilte die Vermögensverwaltungssparte des deutschen Versicherers Allianz mit.

Die acht von der Transaktion betroffenen Märkte sind Singapur, Brunei, Indonesien, Japan, Malaysia, Taiwan, Thailand und Vietnam. AllianzGI erklärte, die Transaktion werde dem Unternehmen Zugang zu wachstumsstarken Märkten wie Thailand und Vietnam verschaffen und gleichzeitig seine Präsenz in Märkten ausbauen, in denen es bereits vertreten ist, wie beispielsweise Singapur und Taiwan. Die Transaktion soll vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung im Jahr 2027 abgeschlossen werden.

Die Aktien der UOB notierten am frühen Nachmittag (Ortszeit) nach der Bekanntgabe 0,5 Prozent tiefer bei 43,05 Singapur-Dollar.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 05, 2026 02:13 ET (06:13 GMT)

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