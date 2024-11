Allianz wird optimistischer für 2024

MÜNCHEN (awp international) - Der Versicherungskonzern Allianz wird dank glänzender Geschäfte und geringerer Katastrophenschäden optimistischer für das laufende Jahr. Der operative Gewinn soll nun 14,8 bis 15,8 Milliarden Euro erreichen und damit die obere Hälfte der bisher angepeilten Spanne, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in München mitteilte. Im dritten Quartal erzielte die Allianz auch dank höherer Prämien einen operativen Gewinn von gut 3,9 Milliarden Euro und damit knapp 14 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Überschuss von knapp 2,5 Milliarden Euro und damit 22 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Zwar musste die Allianz fast 650 Millionen Euro für die Folgen von Naturkatastrophen wie den Überschwemmungen in Osteuropa und mehreren Stürmen in Europa und den USA ausgeben. Im Vorjahr hatten Naturkatastrophen bei dem Versicherer jedoch mehr als doppelt so teuer zu Buche geschlagen./stw/jha/