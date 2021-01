Allianz Vermögensverwaltung will weiter wachsen

Allianz will die Position als einer der führenden Vermögensverwalter ausbauen.

Dabei will die Allianz "sowohl organisch wie anorganisch wachsen", sagte die Chefin der Sparte Asset Management, Jacqueline Hunt, der Wirtschaftszeitung Euro am Sonntag laut Vorabbericht.

Zu möglichen Übernahmezielen sagte Hunt, man sehe sich vor allem bei Spezialisten für Alternative Investments um. "Vieles dort würde unser Geschäft ergänzen."

Nach dem Corona-Markteinbruch im Frühjahr habe sich das Geschäft in der Vermögensverwaltung erholt, so Hunt, die auch Vorstandsmitglied der Allianz SE ist. Trotz der Marktstörung erwarte man für 2020 Nettozuflüsse. Mit ihren Fondsgesellschaften Pimco und AGI sowie einem verwalteten Vermögen von 2,3 Billionen Euro sieht sich die Vermögensverwaltung der Allianz weltweit mit an der Spitze.

Die lange kriselnde US-Tochter Pimco ist unter der Ägide Hunts in die Gewinnzone zurückgekehrt. Es könne allerdings sein, dass der stark geschrumpfte Pimco-Total-Return-Fonds nie wieder die frühere Grösse erreiche, sagte Hunt. "Damit habe ich kein Problem." Man wolle vielmehr sicherstellen, als Organisation insgesamt zu wachsen. "Wir konzentrieren uns darauf, dabei die Rentabilität aufrechtzuerhalten und für unsere Kunden angemessene Anlageergebnisse zu erzielen."

DJG/uxd

Dow Jones Newswires