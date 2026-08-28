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28.08.2026 17:15:36
Allianz Suisse rechnet nach Hagelzügen mit über 10'000 Schadenfällen
Zürich (awp) - Die heftigen Unwetter vom Freitag dürften bei der Allianz Suisse zu mehr als 10'000 Schadenfällen führen. Besonders betroffen seien die Kantone Aargau, Solothurn und Zürich, teilte der Versicherer mit. Die Schäden gingen in die Millionen.
Tennisballgrosse Hagelkörner, Starkregen und lokale Überschwemmungen hätten vor allem Motorfahrzeuge und Gebäude beschädigt. Wie hoch die Schadensumme insgesamt ausfallen dürfte, bezifferte die Allianz zunächst nicht. Die Unwetter seien kurz und heftig gewesen, erklärte Rico Frei, Leiter Schaden Motor. Mitarbeitende seien vor Ort, um das Ausmass zu erfassen. Für beschädigte Fahrzeuge richtet die Allianz sogenannte Hagel-Drive-Ins ein. In Bachenbülach und Winterthur können Schäden vom 14. bis 18. September begutachtet werden, in Aarau vom 21. bis 25. September. Dort sollen Experten die Fahrzeuge prüfen und damit eine rasche Schadenabwicklung ermöglichen. to/uh
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