Allianz Suisse mit Wechsel an der Spitze

Firmenchef Ruedi Kubat wird per 1. Januar 2025 Vorstandsvorsitzender der Allianz Lebensversicherung-AG in Deutschland, welche der grösste Lebensversicherer Deutschlands ist.

Auf ihn folgt Laura Gersch als CEO der Allianz Suisse, wie der Versicherer am Mittwochnachmittag in einem Communiqué mitteilte. Die 41-Jährige war bisher zuständig für das Ressort Finanzen als Mitglied des Vorstands der Allianz Versicherungs-AG in Deutschland. Zuvor war sie dort von Januar 2020 bis Ende 2021 für das Ressort Firmenkunden und Personal verantwortlich. Die Mutter zweier Kinder kam 2014 zur Allianz, wie es weiter hiess.

Zürich (awp)