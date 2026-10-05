Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
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05.10.2026 12:33:22
Allianz Suisse mit neuer Chefin «Leben»
Bei Allianz Suisse kommt es zu einem Wechsel in der Geschäftsleitung. Verena Jäger übernimmt Anfang 2027 die Verantwortung für das Lebensversicherungsgeschäft. Ihre Vorgängerin Monika Behr verlässt den Versicherer nach knapp zehn Jahren in dieser Funktion.
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
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