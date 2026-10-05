Allianz Suisse ernennt Verena Jäger zur Leiterin Leben

Wallisellen (awp) - Bei Allianz Suisse kommt es zu einem Wechsel in der Geschäftsleitung: Verena Jäger übernimmt per Anfang 2027 die Leitung des Lebensversicherungsgeschäfts, wie der Versicherer am Montag mitteilte. Sie folgt auf Monika Behr, die das Unternehmen nach knapp zehn Jahren in dieser Funktion Ende 2026 verlässt und sich beruflich neu orientieren will.

Jäger ist derzeit Risikochefin und Managing Director bei Allianz Global Investors. Dort verantwortet sie das globale Risikomanagement für ein verwaltetes Vermögen von mehr als 650 Milliarden Euro. Die promovierte Mathematikerin und Aktuarin war zuvor unter anderem bei Allianz Capital Partners, der Konzernmutter Allianz SE sowie in den USA tätig.

to/uh