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05.10.2026 11:36:36

Allianz Suisse ernennt Verena Jäger zur Leiterin Leben

Wallisellen (awp) - Bei Allianz Suisse kommt es zu einem Wechsel in der Geschäftsleitung: Verena Jäger übernimmt per Anfang 2027 die Leitung des Lebensversicherungsgeschäfts, wie der Versicherer am Montag mitteilte. Sie folgt auf Monika Behr, die das Unternehmen nach knapp zehn Jahren in dieser Funktion Ende 2026 verlässt und sich beruflich neu orientieren will.

Jäger ist derzeit Risikochefin und Managing Director bei Allianz Global Investors. Dort verantwortet sie das globale Risikomanagement für ein verwaltetes Vermögen von mehr als 650 Milliarden Euro. Die promovierte Mathematikerin und Aktuarin war zuvor unter anderem bei Allianz Capital Partners, der Konzernmutter Allianz SE sowie in den USA tätig.

to/uh

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Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’297.12 18.97 S8BPCU
Short 14’574.89 13.87 S6CB3U
Short 15’110.41 8.96 SMYBKU
SMI-Kurs: 13’758.74 05.10.2026 12:48:39
Long 13’149.93 19.11 SXBT2U
Long 12’868.41 13.80 SRWB1U
Long 12’307.65 8.87 SGKBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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