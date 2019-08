Allianz steigt ins mobile Bezahlen ein

UNTERFÖHRING (awp international) - Die Allianz stösst auf ein heiss umkämpftes Gebiet vor: Europas grösster Versicherer bringt in Deutschland eine eigene Handy-App für mobiles Bezahlen auf den Markt. "Das ist für uns eine Chance, stärker im Alltag unserer Kunden präsent zu sein", sagte Bernd Heinemann, Vorstandsmitglied der Allianz Deutschland, am Dienstag. Das Unternehmen zielt damit auch auf Verbraucher, die keine Versicherungskunden sind.

Um die App attraktiver zu machen, ist jedoch die Versicherung für Bankdaten und Zahlvorgänge inbegriffen. Der seit Dienstag erhältlichen Version für Apple -Telefone soll in etwa einem Monat auch eine Android-App folgen.

Die Tochtergesellschaft Allianz Partners hatte die App in Kooperation mit Visa und dem Zahlungsdienstleister Wirecard entwickelt, getestet wurde sie seit Anfang 2018 in Italien. Laut einer im März veröffentlichten Studie der Beratungsgesellschaft PwC nutzte im vergangenen Jahr etwa ein Viertel der deutschen Verbraucher mobile Zahlmethoden. In den Niederlanden waren es mehr als die Hälfte./cho/DP/jha