Allianz-Sparte investiert 150 Millionen US-Dollar in Indien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Allianz Real Estate investiert 150 Millionen US-Dollar in eine Büroentwicklungsplattform der indischen Godrej Group. Die Plattform sei für die Planung und Entwicklung von Büros in erstklassigen Lagen in indischen Städten verantwortlich, teilte die Muttergesellschaft Allianz mit. Die Investition sei Teil der Konzernstrategie, 50 bis 60 Prozent des Immobilienengagements in der Region Asien-Pazifik einzubringen. Der Fokus liege auf den schnell wachsenden Märkten wie China und Indien.

August 13, 2019 00:42 ET (04:42 GMT)