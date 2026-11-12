Allianz Saudi Fransi Cooperative Insurance Company Bearer präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Allianz Saudi Fransi Cooperative Insurance Company Bearer lud am 10.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.21 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Allianz Saudi Fransi Cooperative Insurance Company Bearer 0.010 SAR je Aktie verdient.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4.50 Prozent zurück. Hier wurden 229.3 Millionen SAR gegenüber 240.1 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch