Allianz legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Allianz veröffentlichte am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7.70 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 7.40 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 44.40 Milliarden EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8.87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40.78 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch