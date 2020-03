Allianz legt Pimco und Allianz-Real-Estate zusammen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Versicherungskonzern Allianz will sein Geschäft mit alternativen Anlagen stärken. Wie der im DAX gelistete Konzern mitteilte, soll Pimco, dem zum Konzern gehörende Anlageverwalter für festverzinsliche Wertpapiere, mit dem firmeneigenen Immobilienspezialisten Allianz Real Estate (ARE) zusammengeführt werden. Die ARE verfüge über ein verwaltetes Vermögen von über 70 Milliarden Euro.

Durch diesen Schritt soll den weiteren Angaben zufolge die Kompetenz im Bereich der alternativen Anlagen durch Schaffung eines weltweiten Immobilienmanagers gestärkt werden. Die zu schaffende Einheit werde Immobilieninvestments von mehr als 100 Milliarden Euro in Europa, den USA und im asiatisch-pazifischen Raum verwalten, so der Konzern.

Die ARE soll im Rahmen der Transaktion auf Pimco übertragen werden und Teil des Segments Asset Management der Allianz SE werden. Das Vorhaben stehe noch unter dem Vorbehalt des Abschlusses rechtsverbindlicher Verträge, üblicher behördlicher Genehmigungen und der Einbeziehung der Arbeitnehmervertreter in Kontinentaleuropa.

