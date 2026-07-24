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15-Jahres-Partnerschaft 24.07.2026 07:33:40

Allianz greift zu: Milliarden-Deal mit HSBC in Singapur besiegelt - Aktien im Blick

Allianz greift zu: Milliarden-Deal mit HSBC in Singapur besiegelt - Aktien im Blick

Die HSBC Holdings hat zugestimmt, ihr Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft in Singapur für 2,1 Milliarden US-Dollar an die Allianz zu verkaufen.

HSBC Holdings
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Die in Grossbritannien ansässige Bank strukturiert ihr Portfolio um und konzentriert sich künftig auf Kernmärkte und -geschäfte.

Der Verkauf dürfte auf konsolidierter Ebene der HSBC-Gruppe einen Vorsteuergewinn von etwa 1,8 Milliarden Dollar generieren, teilte die Bank am Freitag mit.

Nach Abschluss werden HSBC und Allianz eine exklusive 15-jährige Bancassurance-Partnerschaft eingehen. Diese wird es HSBC ermöglichen, weiterhin Versicherungsprodukte an ihre Kunden in Singapur zu vertreiben.

HSBC wird im Rahmen der Vereinbarung eine anfängliche Barzahlung von 200 Millionen Dollar erhalten.

Die nach Vermögenswerten grösste Bank Europas durchläuft eine umfassende Umstrukturierung. Sie senkt Kosten und verschlankt Abläufe. Gleichzeitig beschleunigt sie ihre Ausrichtung auf Asien, wo sie den Grossteil ihrer Gewinne erwirtschaftet. Im Februar sagte CEO Georges Elhedery, dass die HSBC auf dem besten Weg sei, aus nicht-strategischen und renditeschwachen Geschäften auszusteigen. Das Ziel zur Kostensenkung um 1,5 Milliarden Dollar werde bis zum ersten Halbjahr erreicht, sechs Monate früher als geplant.

Zu HSBCs jüngsten Veräusserungen gehören der Verkauf des International Wealth- und Premier Banking-Geschäfts in Indonesien an die Oversea-Chinese Banking Corp. aus Singapur, des britischen Lebensversicherungsgeschäfts an Chesnara und des deutschen Private-Banking-Geschäfts an BNP Paribas.

Gleichzeitig hat HSBC ihre Rolle als finanzielle Brücke zwischen dem Westen und China weiter gestärkt. Anfang dieses Jahres schloss HSBC die Übernahme der Hang Seng Bank für fast 14 Milliarden US-Dollar ab, eine Bank aus Hongkong, die sie bereits lange kontrolliert hatte.

"Die Transaktion ist Teil der laufenden Vereinfachung der HSBC-Gruppe, da sie sich darauf konzentriert, Führungsposition und Marktanteil in den Bereichen zu erhöhen, in denen sie einen klaren Wettbewerbsvorteil und die grössten Möglichkeiten hat, zu wachsen und ihre Kunden zu unterstützen", teilte HSBC mit.

Die Transaktion wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2027 abgeschlossen, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen.

Von P.R. Venkat

DOW JONES

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