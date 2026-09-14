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14.09.2026 11:24:36
Allianz Global Investors lanciert fünf neue ETFs an der SIX
Zürich (awp) - Die Investmentsparte des Versicherers Allianz, Allianz Global Investors (AllianzGI), hat erstmals aktiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) an der SIX Swiss Exchange kotiert. Unter dem Namen "Allianz Smart Active ETF" wurde das ETF-Angebot um drei neue, aktiv gemanagte Aktien-ETFs sowie zwei Anleihen-ETFs erweitert.
Die ETFs decken laut einer Mitteilung vom Montag europäische, US-amerikanische und globale Aktienmärkte ab. Die zwei Anleihen-ETFs enthalten in Euro denominierte Staats- bzw. Unternehmensanleihen.
sta/to
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