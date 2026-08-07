Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
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07.08.2026 08:32:37
Allianz GI rollt seine ETF-Offensive auch auf der SIX aus
In eigener Sache
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Allianz
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07.08.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
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07.08.26
|Pluszeichen in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.ch)
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07.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
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07.08.26
|XETRA-Handel: DAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
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07.08.26
|Kaufen von DZ BANK für Allianz-Aktie (finanzen.ch)
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07.08.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
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07.08.26
|RBC Capital Markets: Sector Perform für Allianz-Aktie (finanzen.ch)
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07.08.26
|Jefferies & Company Inc.: Allianz-Aktie erhält Hold (finanzen.ch)