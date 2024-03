Allianz führt Aktienrückkauf bis zu 1 Milliarde Euro durch

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Allianz SE nutzt eine Ermächtigung der Hauptversammlung vom Mai 2022 und kündigte ein Aktienrückkaufprogramm in einem Volumen von bis zu 1 Milliarde Euro an. Wie der Konzern am Freitagabend mitteilte, umfasst das Programm bis zu 20.000.000 Aktien. Der Rückkauf erfolge über den Xetra-Handel der Frankfurter Börse, starte am 11. März und solle innerhalb des Zeitraums bis Ende des Jahres erfolgen. Die zurückgekauften Aktien will der Konzern einziehen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 08, 2024 12:21 ET (17:21 GMT)