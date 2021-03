Allianz: Fintech Stripe in Finanzierungsrunde mit 95 Mrd USD bewertet

Von Peter Rudegeair

NEW YORK (Dow Jones)--Die Allianz hat sich an der jüngsten Finanzierungsrunde des Fintechs Stripe mit 600 Millionen US-Dollar beteiligt. Die Online-Zahlungsplattform kommt damit auf eine Bewertung von 95 Milliarden US-Dollar, wie der Münchener DAX-Konzern mitteilte. Zu den weiteren Investoren gehören unter anderem die Axa SA, Fidelity Investments und Baillie Gifford & Co. Die zusätzliche Finanzierung werde Stripe bei der Ausweitung der europäischen Aktivitäten unterstützen.

"Stripe hat in den letzten zehn Jahren einen erstaunlichen Innovationsschub für die gesamte Online-Wirtschaft gebracht", sagte Nazim Cetin, CEO von Allianz X, laut Mitteilung. Allianz X kümmert sich um die Digital-Investments der Allianz und war einer der Hauptinvestoren bei der Finanzierungsrunde.

Stripe gehört zu den Profiteuren der Pandemie. Im Jahr 2020 hat laut Mitteilung insbesondere das Firmenkundengeschäft von Stripe weiter an Fahrt aufgenommen. Das Unternehmen habe hunderte von grossen multinationalen Firmen als neue Kunden gewann, die während der Pandemie ihr Geschäft skalieren und sich an das erhöhte Tempo des Online-Handels anpassen wollten.

Im Jahr 2021 wolle Stripe den Hauptsitz in Dublin und seine europäische Plattform vergrössern, um den Nachfrageschub, der aus der gesamten Region komme, zu bewältigen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 15, 2021 02:13 ET (06:13 GMT)