Allianz Aktie 51721354 / US0188201000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
25.02.2026 19:03:40
Allianz beschliesst Aktienrückkaufprogramm über 2,5 Mrd Euro
DOW JONES--Die Aktionäre der Allianz können sich über weitere Aktienrückkäufe freuen. Wie der Versicherungskonzern mitteilte, legt er ein Rückkaufprogramm über bis zu 2,5 Milliarden Euro auf. Es soll im März starten und bis Jahresende abgeschlossen sein. Die Allianz hatte vergangenes Jahr Aktien für etwa 2 Milliarden Euro zurückgekauft. Der Konzern legt am Donnerstag seine Ergebnisse für 2025 vor.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/cbr
(END) Dow Jones Newswires
February 25, 2026 13:03 ET (18:03 GMT)
Nachrichten zu Allianz
|
19:15
|Allianz will Aktien für bis zu 2,5 Milliarden Euro zurückkaufen (AWP)
|
19:03
|Allianz beschliesst Aktienrückkaufprogramm über 2,5 Mrd Euro (Dow Jones)
|
18:56