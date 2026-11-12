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12.11.2026 12:13:44
Allianz-Analyse: Aktie von UBS AG mit Neutral bewertet
Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Allianz-Papiers durch UBS AG-Analyst Will Hardcastle.
Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Allianz nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Neutral" belassen. Der operative Gewinn des Versicherers habe über den Erwartungen gelegen, schrieb Will Hardcastle am Donnerstag in seiner Beurteilung des dritten Quartals. In der Folge davon sei das obere Ende der Zielspanne erhöht worden. Der Experte geht aber davon aus, dass das vierte Quartal weniger gut wird, weshalb sich das dritte Jahresviertel nicht vollständig im Ausblick widerspiegele.
Aktienauswertung: Die Allianz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Um 11:57 Uhr wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1.0 Prozent auf 468.10 EUR nach oben. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 1.73 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 215’762 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2026 stieg die Aktie um 25.4 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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