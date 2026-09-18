Allianz-Analyse: Aktie von DZ BANK mit Kaufen bewertet

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für die Allianz von 486 auf 495 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Münchner böten die "attraktive Kombination von hohen Ausschüttungen und Gewinnwachstum", schrieb Thorsten Wenzel am Freitag. Er hob seine Gewinnschätzungen nach dem guten zweiten Quartal.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Allianz-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 12:26 Uhr rutschte die Allianz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1.6 Prozent auf 444.10 EUR ab. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 336’747 Allianz-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 gewann die Aktie 19.0 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 11:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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