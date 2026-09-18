Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
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18.09.2026 12:43:44
Allianz-Analyse: Aktie von DZ BANK mit Kaufen bewertet
Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Allianz-Aktie durch DZ BANK.
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für die Allianz von 486 auf 495 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Münchner böten die "attraktive Kombination von hohen Ausschüttungen und Gewinnwachstum", schrieb Thorsten Wenzel am Freitag. Er hob seine Gewinnschätzungen nach dem guten zweiten Quartal.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Allianz-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Um 12:26 Uhr rutschte die Allianz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1.6 Prozent auf 444.10 EUR ab. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 336’747 Allianz-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 gewann die Aktie 19.0 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 11:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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